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(Белова) Анна Фёдоровна
(Белова) Анна Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Белов Фёдор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Белов Фёдор
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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