(Белова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
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Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Фёдор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно