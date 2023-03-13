Кувятина (Торопцева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувятина (Торопцева) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Торопцевъ Дементий

Мать: Торопцева Дарья Михайлова

Бракосочетание
14.04.1784

Муж: Кувятинъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1786

Сын: Кувятинъ Никита

Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кувятинъ Андрей

Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кувятинъ Антонъ

Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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