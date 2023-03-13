Кувятина (Торопцева) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Торопцевъ Дементий
Бракосочетание
14.04.1784
Муж: Кувятинъ Алексей
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1786
Сын: Кувятинъ Никита
Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кувятинъ Андрей
Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кувятинъ Антонъ
Отец ребёнка: Кувятинъ Алексей