Икрина (Лазукова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Лазукова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1935

Дата смерти

19.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1953

Сын: Икрин Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Икрин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1957

Дочь: Сиюткина (икрина) Ироида (Ираида) Геннадьевна

Отец ребёнка: Икрин Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Геннадий Николаевич

Смерть
19.08.2001