Икрина (Лазукова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1935
Дата смерти19.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1953
Сын: Икрин Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Икрин Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1957
Дочь: Сиюткина (икрина) Ироида (Ираида) Геннадьевна
Отец ребёнка: Икрин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2001