Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: (рекрут С 1813) Аким Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Дмитриевич
Смерть
До 1834