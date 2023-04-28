Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Григорьевна

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: (рекрут С 1813) Аким Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Дмитриевич

Смерть
До 1834
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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