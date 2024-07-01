Свечина (Кн. Голицына) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1841
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1841
Рождение ребёнка
1865
Сын: Свечин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Svechin Alexander Alexeyevich
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Svetchine (Svetchine) Lubov Alexandrovna
Отец ребёнка: Svechin Alexander Alexeyevich
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Волкова (Свечина) Вера Александровна
Отец ребёнка: Svechin Alexander Alexeyevich
Смерть
1910