Свечина (Кн. Голицына) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечина (Кн. Голицына) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1841

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1841

Отец: Князь Голицын Сергей Павлович

Мать: Княгиня Голицына (Графиня Апраксина) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Свечин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Svechin Alexander Alexeyevich

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Svetchine (Svetchine) Lubov Alexandrovna

Отец ребёнка: Svechin Alexander Alexeyevich

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Волкова (Свечина) Вера Александровна

Отец ребёнка: Svechin Alexander Alexeyevich

Смерть
1910

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