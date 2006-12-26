Дуко (Дорохова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1930
Дата смерти26.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930
Отец: Дорохов Николай
Мать: Дорохова Агафья
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Куликова Наталья
Отец ребёнка: Дука Илья
Рождение ребёнка
13.02.1958
Дочь: Медведева Галина
Отец ребёнка: Дука Илья
Францево, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Аксёнова Ирина
Отец ребёнка: Дука Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дука Илья
Смерть
26.12.2006
Похороны
Неизвестно