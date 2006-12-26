Дуко (Дорохова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуко (Дорохова) Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1930

Дата смерти

26.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930

Отец: Дорохов Николай

Мать: Дорохова Агафья

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Куликова Наталья

Отец ребёнка: Дука Илья

Рождение ребёнка
13.02.1958

Дочь: Медведева Галина

Отец ребёнка: Дука Илья

Францево, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Аксёнова Ирина

Отец ребёнка: Дука Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дука Илья

Смерть
26.12.2006
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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