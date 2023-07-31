Чекалина Федосья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалина Федосья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
15.09.1873

Сын: Чекалин Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
02.06.1877

Дочь: Жилова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Чекалин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
17.05.1882

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
14.05.1890

Сын: Чекалин Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Ефим Федорович

Смерть
20.05.1890