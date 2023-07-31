Чекалина Федосья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти20.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1873
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1877
Дочь: Жилова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1882
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1890
Отец ребёнка: Чекалин Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1890