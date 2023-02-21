Яриненко Ксения Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Яриненко Никифор Герасимович
Отец ребёнка: Яриненко Герасим Фомич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яриненко Марко Герасимович
Отец ребёнка: Яриненко Герасим Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно