Яриненко Ксения Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яриненко Ксения Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Яриненко Никифор Герасимович

Отец ребёнка: Яриненко Герасим Фомич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Яриненко Марко Герасимович

Отец ребёнка: Яриненко Герасим Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яриненко Герасим Фомич

Смерть
Неизвестно
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