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Костарев Гаврила Иванов?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1777

Сын: Костарев Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Костарева Анастасия

Рождение ребёнка
27.10.1784

Сын: Костарев Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Костарева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костарева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костарева Анастасия

Смерть
Неизвестно
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