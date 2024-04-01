Костарев Гаврила Иванов?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костарев Иван
Рождение ребёнка
03.09.1777
Мать ребёнка: Костарева Анастасия
Рождение ребёнка
27.10.1784
Сын: Костарев Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Костарева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костарева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костарева Анастасия
Смерть
Неизвестно