Пестова (Канашева) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канашев Никифор Никитич
Мать: Канашева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестов Варвара Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Руслан Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Ангелина Григорьевна
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пестова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пестов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестов Григорий