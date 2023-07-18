Пестова (Канашева) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестова (Канашева) Александра Никифоровна

Пестова (Канашева) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канашев Никифор Никитич

Мать: Канашева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестов Варвара Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Руслан Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Ангелина Григорьевна

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пестова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пестов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Григорий