Фурсова, Мезенцева (Кубарева) Елена Козминична
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кубарев Козма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенцев Тимофей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мезенцев Лаврентий Никифорович
Бракосочетание
08.11.1885
Рождение ребёнка
13.10.1886
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1888
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Фурсова) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1892
Сын: Фурсов Домиан (Демиан) Иосифович
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1893
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1896
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1897
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович
Бракосочетание
25.01.1899