Фурсова, Мезенцева (Кубарева) Елена Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова, Мезенцева (Кубарева) Елена Козминична

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кубарев Козма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенцев Тимофей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мезенцев Лаврентий Никифорович

Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
13.10.1886

Сын: Фурсов Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1888

Сын: Фурсов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Фурсова) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1892

Сын: Фурсов Домиан (Демиан) Иосифович

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Фурсов Козма Иосифович

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1896

Сын: Фурсов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Фурсов Петр Иосифович

Отец ребёнка: Фурсов Иосиф Михайлович

Бракосочетание
25.01.1899

Муж: Мезенцев Лаврентий Никифорович

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