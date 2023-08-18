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Агафья Кондратьева

Место рождения

дер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Кондратий Никитин

Мать: не указана

дер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762