Сухова Марфа Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Марфа Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

1876 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Суховъ Кузьма

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Петръ

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