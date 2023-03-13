Сухова Марфа Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Рождение ребёнка
26.10.1892
Сын: Суховъ Кузьма
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Петръ