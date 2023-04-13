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Вотяков Степан Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Андрей Никитин

Мать: Поморцева Евдокiя Тимофеева