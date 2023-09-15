Киселевский Борис Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти12.07.1932 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Киселевский Николай Петрович
Мать: не указана
Образование
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Военная служба
1917
Род войск: 1-я артиллерийская бригада Воинское звание: подпоручик
Военная служба
1919
Род войск: 1-я артиллерийская бригада Воинское звание: капитан В Добровольческой армии и ВСЮР в батарее своей бригады.
Эмиграция
Около 1920
Откуда: Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
Место жительства
22.11.1931 ст.
В эмиграции действительный член Общества офицеров л. гв. 1-й артиллерийской бригады во Франции.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1932 ст.