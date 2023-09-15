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Киселевский Борис Николаевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

12.07.1932 ст.

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Киселевский Николай Петрович

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Военная служба
1917
Род войск: 1-я артиллерийская бригада Воинское звание: подпоручик
Военная служба
1919
Род войск: 1-я артиллерийская бригада Воинское звание: капитан В Добровольческой армии и ВСЮР в батарее своей бригады.
Эмиграция
Около 1920
Откуда: Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
Место жительства
22.11.1931 ст.
В эмиграции действительный член Общества офицеров л. гв. 1-й артиллерийской бригады во Франции.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1932 ст.
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