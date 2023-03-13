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Зайцевъ Зиновий
Зайцевъ Зиновий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Пол
Мужской
Отец
Зайцевъ Егоръ
1770 г.р.
Мать
Зайцева (Грачова) Авдотья
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Зайцевъ Егоръ
Мать:
Зайцева Авдотья
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