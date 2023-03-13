Зайцевъ Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевъ Зиновий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Зайцевъ Егоръ

Мать: Зайцева Авдотья

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