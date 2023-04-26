Смирнов (мещанин) Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (мещанин) Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Романова Ксения Смирнова

Мать ребёнка: не указана

Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1881
Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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