Смирнов (мещанин) Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Романова Ксения Смирнова
Мать ребёнка: не указана
Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1881
Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния