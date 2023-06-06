Бондаренко Владимир Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Владимир Прокофьевич

Бондаренко Владимир Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бондаренко Прокофий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно