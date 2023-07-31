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Самохин Андрей Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1804

Дата смерти

12.02.1860

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1804

Отец: Самохин Леонтий Акимович

Мать: Самохина Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ковригина Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Самохин Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьевна

Михайловка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1860