Самохин Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1804
Дата смерти12.02.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1804
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ковригина Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.04.1844
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьевна
Михайловка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.02.1860