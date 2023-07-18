Канашева Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Неизвестно

Отец: Канашев Николай Матвеевич

Мать: не указана