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Канашева Валентина Николаевна
Канашева Валентина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Канашев Николай Матвеевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Канашев Николай Матвеевич
Мать: не указана
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