Назарова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Назарова Александра

Отец ребёнка: Назаровъ Михаилъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1913

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Назаровъ Михаилъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Михаилъ

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