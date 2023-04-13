Маренко Конон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Жученко Марфа Кононовна
Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Цвиленко Елена Кононовна
Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ефимия Кононовна
Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
06.01.1878
Дочь: Браганцова Василиса Кононовна
Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Анастасия Кононовна
Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Прасковья Кононовна
Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маренко Мария Демьяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно