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Маренко Конон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Жученко Марфа Кононовна

Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цвиленко Елена Кононовна

Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ефимия Кононовна

Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна

Рождение ребёнка
06.01.1878

Дочь: Браганцова Василиса Кононовна

Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна

Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Анастасия Кононовна

Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Прасковья Кононовна

Мать ребёнка: Маренко Мария Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маренко Мария Демьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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