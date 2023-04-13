Поветкина Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1894
Рождение ребёнка
21.10.1900
Отец ребёнка: Поветкин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1908
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Поветкин Алексей Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно