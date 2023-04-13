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Поветкина Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1894

Муж: Поветкин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Поветкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Поветкин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1908

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Поветкин Алексей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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