Львова (Львов) Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Львова (Львов) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Lvov Dmitri Semionovich

Рождение ребёнка
1800

Сын: Львов Александр Князь Дмитриевич

Отец ребёнка: Lvov Dmitri Semionovich

Смерть
Неизвестно
Москва, Российская Империя

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