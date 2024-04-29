Львова (Львов) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Lvov Dmitri Semionovich
Рождение ребёнка
1800
Сын: Львов Александр Князь Дмитриевич
Отец ребёнка: Lvov Dmitri Semionovich
Смерть
Неизвестно
Москва, Российская Империя