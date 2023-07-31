Чекалина Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Катаева Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1887
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1889
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1892
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1894
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1896
Сын: Чекалин Александр Степанович
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1899
Сын: Чекалин Василий Степанович
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1904
Сын: Чекалин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно