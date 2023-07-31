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Чекалина Елена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Катаева Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1887

Сын: Чекалин Иван Степанович

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1889

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1892

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1894

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1896

Сын: Чекалин Александр Степанович

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Чекалин Василий Степанович

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Чекалин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Чекалин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно