Асанов Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рождения05.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1887 ст.
Отец: Асанов Василий Дмитриев
Мать: Асанова Анна Егорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 278 Восприемник д. Култыма Меркурьев Тихон Егоров
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 307 Поручители: По жениху д. Култыма Николай Иоаннов Кобелев и Андрей Евфимов Кобелев По невесте д. Култыма "Тилан" Георгиев Меркурь... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Асанов Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Асанова (Тетюева) Афонасия Абрамова
Д. Ремга
Поручитель
28.04.1914 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 134 Стр. 73
Рождение ребёнка
1918
Сын: Асанов Тимофей Афанасьевич
Мать ребёнка: Асанова (Тетюева) Афонасия Абрамова
Упоминание
15.04.1927
выдача свидетельства о рождение
Смерть
Неизвестно