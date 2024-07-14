Асанов Афанасий Васильев 05.09.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАсанов Афанасий Васильев

Асанов Афанасий Васильев

Место рождения

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1887 ст.

Отец: Асанов Василий Дмитриев

Мать: Асанова Анна Егорова

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 278 Восприемник д. Култыма Меркурьев Тихон Егоров
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Жена: Асанова (Тетюева) Афонасия Абрамова

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 307 Поручители: По жениху д. Култыма Николай Иоаннов Кобелев и Андрей Евфимов Кобелев По невесте д. Култыма "Тилан" Георгиев Меркурь... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Асанов Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Асанова (Тетюева) Афонасия Абрамова

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
Д. Ремга
Поручитель
28.04.1914 ст.
Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 134 Стр. 73
Рождение ребёнка
1918

Сын: Асанов Тимофей Афанасьевич

Мать ребёнка: Асанова (Тетюева) Афонасия Абрамова

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
Упоминание
15.04.1927
Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
выдача свидетельства о рождение
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.