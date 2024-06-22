Кустов Анфиноген Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Анфиноген Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кустов Трофим Клементьев

Мать: Кустова Агрофена Ефимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кустова) Палагея Анфиногенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кустова) Настасья Анфиногенова

Мать ребёнка: не указана

Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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