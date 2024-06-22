Кустов Анфиноген Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кустов Трофим Клементьев
Мать: Кустова Агрофена Ефимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кустова) Палагея Анфиногенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кустова) Настасья Анфиногенова
Мать ребёнка: не указана
Змеевка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно