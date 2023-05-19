Петелимова (Христосова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелимова (Христосова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955

Отец: Христосов Иван Иосифович

Мать: Христосов Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис

Развод
Неизвестно

Муж: Питилимов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Питилимов Валерий