Петелимова (Христосова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955
Отец: Христосов Иван Иосифович
Мать: Христосов Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис
Развод
Неизвестно
Муж: Питилимов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Питилимов Валерий