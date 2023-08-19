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Зверовщиков Василий Дмитриев

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

27.06.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Зверовщиков Дмитрей Иванов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Мать ребёнка: Зверовщикова Евфросинья Андреева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Зверовщиков Алексий Васильев малой

Мать ребёнка: Зверовщикова Евфросинья Андреева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Александра Васильева

Мать ребёнка: Зверовщикова Евфросинья Андреева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверовщикова Евфросинья Андреева

Смерть
27.06.1807
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область