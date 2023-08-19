Зверовщиков Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти27.06.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Зверовщиков Дмитрей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Мать ребёнка: Зверовщикова Евфросинья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Зверовщиков Алексий Васильев малой
Мать ребёнка: Зверовщикова Евфросинья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Александра Васильева
Мать ребёнка: Зверовщикова Евфросинья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1807