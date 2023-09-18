Высовень Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Высовень Тихон Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1917

Дочь: Домника Тихоновна

Отец ребёнка: Высовень Тихон Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1923

Дочь: Евфросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Высовень Тихон Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высовень Тихон Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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