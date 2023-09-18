Высовень Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Высовень Тихон Моисеевич
Рождение ребёнка
05.01.1917
Дочь: Домника Тихоновна
Отец ребёнка: Высовень Тихон Моисеевич
Рождение ребёнка
08.06.1923
Дочь: Евфросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Высовень Тихон Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно