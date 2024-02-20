Тышлек Пантелеймон Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения01.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1887
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-69,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-1-5
Крещение
01.08.1887
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-60,зап.-40,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Ильи Тохтамыша сын - Георгий и Елена Константиновна Тохтамыш.
Смерть
Неизвестно