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Фирсов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1948

Дата смерти

05.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1973

Жена: Фирсова Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.02.1974

Сын: Фирсов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Фирсова Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1977

Дочь: Носкова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Фирсова Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военно-морского флота
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: капитан 1 ранга Служил в генеральном штабе в Москве.
Смерть
05.11.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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