Фирсов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1948
Дата смерти05.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1973
Рождение ребёнка
05.02.1974
Сын: Фирсов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Фирсова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
18.06.1977
Дочь: Носкова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Фирсова Ирина Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военно-морского флота
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: капитан 1 ранга Служил в генеральном штабе в Москве.
Смерть
05.11.2009