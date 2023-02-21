Демидюк Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидюк Татьяна

Демидюк Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.2001

Дочь: Демидюк Ангелина Витальевна

Отец ребёнка: Демидюк Виталий Александрович

Рождение ребёнка
24.03.?

Дочь: Демидюк Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Демидюк Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидюк Виталий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close