Потримай Леонтий Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1821
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Потримай Яков Тимофеевич
Мать: Потримай Авдотья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1841
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука