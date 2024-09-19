Вожеваткин Важеваткин Аникита / Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1899 ст.
Отец: Вожеваткин Важеваткин Иван Васильевич
дата крещения - 06.08.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемьевич Важеваткин Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Восприемник
09.07.1917 ст.
Восприемник у Вожеваткиной Ольги Алексеевны
Бракосочетание
21.01.1918 ст.
оба первым браком поручители по жениху: села Романова крестьянин Семион Осипович Дойлов и села Рождествина крестьянин Петр Артемьевич Важеваткин, по невесте: крестьяне деревни Борисова Иван Трофимович... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Вожеваткин Важеваткин Михаил Никитич
Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Анна Трофимовна
дата крещения - 24.10.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина гражданин Алексей Ефремович Фокин и того же села девица Анастаси... Показать все
Поручитель
28.10.1918
Поручитель у Вожеваткиной Ефросинии Петровны
Смерть
Неизвестно