Вожеваткин Важеваткин Аникита / Никита Иванович 06.08.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Вожеваткин Важеваткин Аникита / Никита Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1899 ст.

Отец: Вожеваткин Важеваткин Иван Васильевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина (Сергеева) Татьяна Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.08.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемьевич Важеваткин Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Восприемник
09.07.1917 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Вожеваткиной Ольги Алексеевны
Бракосочетание
21.01.1918 ст.

Жена: Вожеваткина Важеваткина Анна Трофимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Романова крестьянин Семион Осипович Дойлов и села Рождествина крестьянин Петр Артемьевич Важеваткин, по невесте: крестьяне деревни Борисова Иван Трофимович... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Вожеваткин Важеваткин Михаил Никитич

Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Анна Трофимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.10.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина гражданин Алексей Ефремович Фокин и того же села девица Анастаси... Показать все
Поручитель
28.10.1918
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Вожеваткиной Ефросинии Петровны
Смерть
Неизвестно

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