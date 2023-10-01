Колчина Е
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиОколо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Колчина Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Колчин Павел Устинович
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Колчина Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Колчин Павел Устинович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Колчина Мария Павловна
Отец ребёнка: Колчин Павел Устинович
Смерть
Около 1882