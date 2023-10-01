Колчина Е — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Е

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Около 1882

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Колчина Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Колчин Павел Устинович

Бракосочетание
Около 1874

Муж: Колчин Павел Устинович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Колчина Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Колчин Павел Устинович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Колчина Мария Павловна

Отец ребёнка: Колчин Павел Устинович

Смерть
Около 1882
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