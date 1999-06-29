Ермоленко (Труфанова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Труфанова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1999

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1999

Отец: Труфанов Петр

Мать: Труфанова Юлия Эдуардовна