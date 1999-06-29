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Ермоленко (Труфанова) Александра Петровна
Ермоленко (Труфанова) Александра Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1999
Пол
Женский
Отец
Труфанов Петр
1968 г.р.
Мать
Труфанова (Шенделова) Юлия Эдуардовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1999
Отец:
Труфанов Петр
Мать:
Труфанова Юлия Эдуардовна
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