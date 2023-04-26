Герасимова Анисья Панферова
Место рожденияСело Павловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Павловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1902
Село Павловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно