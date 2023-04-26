Герасимова Анисья Панферова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Анисья Панферова

Место рождения

Село Павловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Павловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1902

Муж: Герасимов Яков Герасимович

Село Павловка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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