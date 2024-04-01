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(Завгородняя) Наталья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Завгородний Карп Абрамович

Мать: Завгородняя Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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