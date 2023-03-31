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Фёдоров Александр Дмитриевич
Фёдоров Александр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1992
Пол
Мужской
Отец
Фёдоров Дмитрий Станиславович
1967 г.р.
Мать
Фёдорова (Чудина) Елена Анатольевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1992
Отец:
Фёдоров Дмитрий Станиславович
Мать:
Фёдорова Елена Анатольевна
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