Охонько (Коваленко) Юлия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Коваленко) Юлия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1885

Муж: Охонько Гавриил Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Охонько Максим Гавриилович

Отец ребёнка: Охонько Гавриил Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Охонько Александра Гаврииловна

Отец ребёнка: Охонько Гавриил Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1892

Сын: Охонько Григорий Гавриилович

Отец ребёнка: Охонько Гавриил Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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