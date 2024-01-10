Охонько (Коваленко) Юлия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1885
Рождение ребёнка
09.08.1886
Сын: Охонько Максим Гавриилович
Отец ребёнка: Охонько Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Охонько Александра Гаврииловна
Отец ребёнка: Охонько Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1892
Сын: Охонько Григорий Гавриилович
Отец ребёнка: Охонько Гавриил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно