Чеканова (Федорова) Феврония Стефанова
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Федоров Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1903
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
11.10.1904
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чеканов Иван Никитич
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
14.12.1908
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
21.05.1911
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чеканов Иван Никитич (второй)
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев
Смерть
Неизвестно