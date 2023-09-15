Чеканова (Федорова) Феврония Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова (Федорова) Феврония Стефанова

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Федоров Стефан

Мать: не указана

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1903

Сын: Чеканов Тихон Никитин

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1904

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чеканов Иван Никитич

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1908

Сын: Чеканов Павел Никитин

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1911

Сын: Чеканов Федор Никитин

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Чеканов Иван Никитич (второй)

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Чеканов Никита Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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