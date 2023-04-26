Горин (мещанин) Василий Иванович
Место рожденияСело Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.10.1892
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно