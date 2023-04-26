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Горин (мещанин) Василий Иванович

Место рождения

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
05.10.1892

Жена: Романова - Горина Пелагея Алашеева

Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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