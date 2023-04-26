Авдеева Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева Екатерина Дмитриевна

Авдеева Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Авдеев Роман Иосифович

Отец ребёнка: Авдеев Иосиф Григорьевич

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Иосиф Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close