Авдеева Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1867
Отец ребёнка: Авдеев Иосиф Григорьевич
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область