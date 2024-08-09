(Разумова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Разумова) Лидия

(Разумова) Лидия

Место рождения

деревня Ново, Тверская область

Дата рождения

02.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Борис

Рождение ребёнка
30.04.1961

Сын: Иванов Михаил

Отец ребёнка: Иванов Борис

Рождение ребёнка
21.05.1968

Сын: Иванов Олег

Отец ребёнка: Иванов Борис

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.