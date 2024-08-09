(Разумова) Лидия
Место рождениядеревня Ново, Тверская область
Дата рождения02.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Борис
Рождение ребёнка
30.04.1961
Сын: Иванов Михаил
Отец ребёнка: Иванов Борис
Рождение ребёнка
21.05.1968
Сын: Иванов Олег
Отец ребёнка: Иванов Борис
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно