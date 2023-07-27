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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1971
Дочь: Тимерханова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова ?
Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов ?
Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич