Шаповалов Василий Павлович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.04.1921
Сын: Шаповалов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Васильевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.04.1921
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Васильевна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно