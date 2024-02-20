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Шаповалов Василий Павлович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шаповалов Павел Сергеевич

Мать: Шаповалова Соломонида Семеновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.04.1921

Сын: Шаповалов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Васильевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
23.04.1921

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Шаповал Евдокия Васильевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповал Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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