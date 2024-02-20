Беховец Максим Николаевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Беховец Николай
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Беховец Евфимия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Беховец Евфимия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Беховец Евфимия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Беховец Евфимия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беховец Евфимия
Смерть
1824
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука