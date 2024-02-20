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Беховец Максим Николаевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Беховец Николай

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Беховец Евфимия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1808

Сын: Беховец Семен Максимович

Мать ребёнка: Беховец Евфимия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Беховец Евфимия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Беховец Евфимия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беховец Евфимия

Смерть
1824
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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