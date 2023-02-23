Матвей Иванович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.11.1864
Жена: Анна Сарайкина
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно