Щербак Гавриил Яковлевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.03.1873
Дата смерти25.10.1876
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1873
Отец: Щербак Яков Антипович
Мать: Щербак Пелагея Макаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
25.10.1876
Харьковская губерния, Российская империя